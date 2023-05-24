ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. تقديم خدمات طبية لـ8 آلاف سيدة بالمنيا

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 8 آلاف و 691 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر ابريل الماضي، مشيرا ً إلى أن المبادرة تسعى أيضا إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورفع الوعى بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط والتدخين، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات.

وأوضح الدكتور محمد سمير مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة ان المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى ، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق إجراء أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.