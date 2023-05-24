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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبون: القانون الجديد يحمي المستثمرين ونسعى لتطوير الشراكة في الطاقات المتجددة

صدى البلد

   أكد الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، أن بلاده تسعى إلى تطوير شراكتها في مجال الطاقات المتجددة، مشددا على أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ويحمي المستثمرين .


جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاحه رفقة رئيس الحكومة البرتغالية، أنطونيو كوستا، اليوم، الأربعاء، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، لأعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري - البرتغالي.


وأوضح أن مناخ الاستثمار في الجزائر تدعم بقانون جديد يتيح إقامة مشاريع هامة، داعيا في الوقت نفسه المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين في الجزائر.


من جانبه، صرح رئيس الحكومة البرتغالية، أنطونيو كوستا, بأن الجزائر تعد شريكا قويا لبلاده، مشيرا إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن تطوير الشراكة الثنائية فيها، على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين .


وأعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن تطلع بلاده إلى شراكة مثمرة مع الجزائر في عدة قطاعات خاصة في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.


ويهدف هذا المنتدى إلى التقريب بين مستثمري البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة وكذلك إعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي.


ومن المرتقب أن يتم التوقيع، في اختتام أعمال هذا المنتدى، على اتفاقيات ثنائية تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين.
 

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