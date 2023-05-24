عاجل
تتناقض مع روسيا.. قائد فاجنر يكشف عن الخسائر البشرية لقواته في معركة باخموت أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.. ولا شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط النشرة الدينية.. الإفتاء: يجوز الاقتراض للحج بشرط..دعاء للحصول على وظيفة..10 كلمات فيهم المعجزة تعرف عليها الحق اشتريه.. عرض مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو توك شو.. أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وسفير الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات غريبة لمديرة صندوق النقد عن الدولار والديون الأمريكية

الدولار
الدولار

هبوط للدولار اليوم بسبب سقف الديون الأمريكية.. وهذا ما حدث لأسعار الذهب

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري


أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على قوة الدولار الأميركي، مشيرة إلى عدم اعتقادها في عدم صحة زوال الدولار، وفق ما ذكر موقع دبليو تي في بي.

واستبعدت رئيسة الصندوق، أي تغيير سريع في حصة ‎الدولار من ‎الاحتياطيات العالمية، مشيرة إلى أن مكانة العملة الخضراء تستند إلى قوة ‎الاقتصادالأميركي.

وذكرت أن امتداد الدولار لعشرات السنين، يأتي من قوة أسواقها المالية، مرجحة عدم تراجع معدلات ‎الفائدة العالمية قبل عام  2024 أو أوائل 2025.

وأشارت إلى أنها تثق في  أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد الديون.

لكن قد تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد فواتيرها الشهر المقبل - وحتى التخلف عن سداد ديونها - إذا لم يرفع الكونجرس سقفًا قدره 31.4 تريليون دولار على الاقتراض الحكومي ، وهو فشل قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وذعر في الأسواق المالية العالمية.

انتهت الجولة الأخيرة من محادثات سقف الديون بين ممثلي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونجرس دون إحراز تقدم يوم الثلاثاء ، مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من يونيو.

وقالت جورجيفا في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة ، الذي نظمته بلومبيرج ، "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد هذه".

ووافق وزيرا المالية من المملكة العربية السعودية وقطر ، اللذان انضما إلى جورجيفا في حلقة النقاش ، على أن هناك حاجة إلى قرار عاجلاً وليس آجلاً.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "آمل أن تسود الحكمة وأن تسود عاجلاً (وليس آجلاً) ... ليس من السهل اللعب مع الأسواق الدولية ، وعندما يصابون بنزلة برد ، سيعطس الجميع".

قالت جورجيفا أن الدولار  من المرجح أن يظل عملة احتياطي عالمية على الرغم من المناقشات المتزايدة حول تحركات الدول لتقليل اعتمادها على الدولار ، والمعروف باسم "إزالة الدولرة".

اضاقت"لا نتوقع حدوث تحول سريع في احتياطيات (الدولار) لأن السبب في أن الدولار هو عملة احتياطية يرجع إلى قوة الاقتصاد  وعمق أسواق رأس المال".

أسعار الذهب 2024 أسعار الذهب الاقتراض الحكومى التخلف عن سداد التخلف عن سداد ديون الدولار الدولار الرئيس جو بايدن الديون الامريكية الفائدة العالمية الكونجرس سواق المال سقف الديون الأمريكية كريستالينا جورجيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

موضوعات متعلقة

ضربة صينية روسية لأمريكا بـ 200 مليار دولار

خطر كبير يهدد جيش أمريكا.. وجنرالات يكشفون سبب حرب بوتين على أوكرانيا

الصحة العالمية تحذر من «إكس»: وباء أكثر فتكًا من كوفيد

فعل غريب لزعيم كوريا الشمالية.. أكبر بلد استبدادي في العالم

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

صحف السعودية| المملكة وأمريكا تؤكدان أهمية وقف النار في السودان.. وتحديد موعد بدء محاكمة ترامب

إدانة مزدوجة من فلسطين والأردن لجرائم الاحتلال

روسيا: نشهد بداية نهاية الهيمنة الغربية على العالم

ترشيحاتنا

كارثة في كييف.. روسيا تستهدف قائد القوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ في خيرسون

6 أطفال بينهم رضيعة.. قرار عاجل من السلطات الكويتية بترحيل مصري وزوجته

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ