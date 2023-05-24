تصريحات غريبة لمديرة صندوق النقد عن الدولار والديون الأمريكية



أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على قوة الدولار الأميركي، مشيرة إلى عدم اعتقادها في عدم صحة زوال الدولار، وفق ما ذكر موقع دبليو تي في بي.

واستبعدت رئيسة الصندوق، أي تغيير سريع في حصة ‎الدولار من ‎الاحتياطيات العالمية، مشيرة إلى أن مكانة العملة الخضراء تستند إلى قوة ‎الاقتصادالأميركي.

وذكرت أن امتداد الدولار لعشرات السنين، يأتي من قوة أسواقها المالية، مرجحة عدم تراجع معدلات ‎الفائدة العالمية قبل عام 2024 أو أوائل 2025.

وأشارت إلى أنها تثق في أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد الديون.

لكن قد تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد فواتيرها الشهر المقبل - وحتى التخلف عن سداد ديونها - إذا لم يرفع الكونجرس سقفًا قدره 31.4 تريليون دولار على الاقتراض الحكومي ، وهو فشل قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وذعر في الأسواق المالية العالمية.

انتهت الجولة الأخيرة من محادثات سقف الديون بين ممثلي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونجرس دون إحراز تقدم يوم الثلاثاء ، مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من يونيو.

وقالت جورجيفا في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة ، الذي نظمته بلومبيرج ، "يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد هذه".

ووافق وزيرا المالية من المملكة العربية السعودية وقطر ، اللذان انضما إلى جورجيفا في حلقة النقاش ، على أن هناك حاجة إلى قرار عاجلاً وليس آجلاً.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان "آمل أن تسود الحكمة وأن تسود عاجلاً (وليس آجلاً) ... ليس من السهل اللعب مع الأسواق الدولية ، وعندما يصابون بنزلة برد ، سيعطس الجميع".

قالت جورجيفا أن الدولار من المرجح أن يظل عملة احتياطي عالمية على الرغم من المناقشات المتزايدة حول تحركات الدول لتقليل اعتمادها على الدولار ، والمعروف باسم "إزالة الدولرة".

اضاقت"لا نتوقع حدوث تحول سريع في احتياطيات (الدولار) لأن السبب في أن الدولار هو عملة احتياطية يرجع إلى قوة الاقتصاد وعمق أسواق رأس المال".