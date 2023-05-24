مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الأربعاء 24-5-2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و حالة الطقس، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي تقريرًا مفصلًا عن، أسعار الذهب و أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24- 5-2023.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2754 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2410جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2065 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 19280 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.35 جنيه للبيع، و33.23 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.29 جنيه للبيع، و38.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.68 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

العظمى تكسر حاجز الـ 40 درجة.. وهذه أماكن سقوط الأمطار

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن درجات الحرارة خلال فترة الليل بدأت في التحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث أصبح الطقس أكثر اعتدالًا ولطفًا عن ذي قبل.



وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ،لافتة إلى أن المناطق الجنوبية للبلاد هي الأكثر تأثرًا بها، حيث تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 42 درجة مئوية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار.



وتابعت: أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل أغلب الأنحاء، ما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية، حيث تسود بها أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.



سقوط أمطار ونشاط للرياح

ونوهت بأنه متوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.



ولفتت إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح خلال فترة المساء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية، والذي يساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفة والأجواء الربيعية، متوقعة استمرار هذه الأجواء على مدار هذ الأسبوع.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-5- 2023

كما استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 24-5- 2023.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 5.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 14 جنيها للكيلو

البطاطس 6 جنيهات للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 7 جنيهات

الكوسة 9 جنيهات

الفلفل الرومي 7 جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات

أسعار الفاكهة

البرتقال 6 جنيهات

الموز 10 جنيه

الفراولة 10 جنيهات

الجوافة 12 جنيها