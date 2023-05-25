طريقة سحرية لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الموبايل .. لازم تجربها

ذاكرة الهاتف الممتلئة والبيانات غير المرغوب فيها عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية كلما حاولنا التخلص منها أسرع كلما كانت تجربة المستخدم أفضل وأكثر سرعة وسلاسة، لسوء الحظ ليست جميع الهواتف الذكية تأتي بذاكرة تخزينية كبيرة حيث إننا نكون أحياناً مُضطرين على شراء الإصدارات المحدودة من حيث حجم الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين نظراً لأنها الأرخص سعراً ولكن بمجرد أن نبدأ في الاعتماد عليها يومياً نبدأ في مواجهة المشكلة البائسة التي لا مفر منها وهي مشكلة الذاكرة الممتلئة أو نقص في مساحة التخزين الفارغة ، فعند كل محاولة تنزيل تطبيق جديد أو لعبة جديدة أو تنزيل بعض الملفات الضخمة من على الإنترنت سوف يُظهر لك الهاتف رسالة تفيد بأن الذاكرة ممتلئة ويتعين عليك تحرير مساحة فارغة قبل أن تتمكن من حفظ البيانات الجديدة .

سوف نوضح لكم بعض الخطوات الأساسية التي ينبغي أن تبدأون بها من أجل تحرير مساحة تخزين كبيرة على ذاكرة هواتفكم الأندرويد وببساطة شديدة.

حذف الملفات التي تم تنزيلها والتطبيقات غير المستخدمة

العديد منّا يمتلك على هاتفه عشرات أو ربما مئات التطبيقات وفي معظم الأحوال نقوم باستخدام معظم هذه التطبيقات مرة واحدة أو مرتين ثم ننساها تماماً ونتوقف عن استخدامها، تأكد أنك تحتاج لبعض الوقت لكي تتخلص من هذه التطبيقات التي لم تعد تستخدمها لأنها بدون شك ستساعد في استعادة مساحة تخزين كبيرة.

أما إذا كانت جميع التطبيقات المُثبتة على هاتفك الأندرويد ضرورية وقيد الاستخدام بشكل دائم فحينها يمكنك الانتقال إلى مجلد "الملفات التي تم تنزيلها | Download " وستجد في هذا المجلد العديد من البيانات والملفات التي وصلت إلى هاتفك والتي لم تعد تحتاج إليها ومن الممكن أن تجد من بينها ملفات تعريف الارتباط وجميع هذه الملفات نادراً ما أن يتم استخدامها وأحياناً لا يتم استخدامها على الإطلاق والآن كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى مجلد التنزيلات “Download” وحذف جميع الملفات المخزنة بداخلة ولكن توخي الحذر حتى لا تقوم بحذف أي بيانات مهمة خاصة بك.

تركيب بطاقة ذاكرة خارجية microSD

أحياناً قد تنفذ منك جميع الحلول وتجد أن جميع الملفات والتطبيقات المتواجدة على هاتفك مهمة وضرورية لحياتك المهنية أو الترفيهية ولا يمكنك حذفها والسؤال الآن الذي يطرح نفسه هو كيف تتمكن من توفير مساحة تخزين إضافية لهاتفك الأندرويد والإجابة عن هذا السؤال تكمن في بطاقات الذاكرة الخارجية “SD Cards” ولحسن الحظ أن معظم هواتف الأندرويد الفئة الاقتصادية والمتوسطة تأتي بفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة وبمجرد تركيبك لها ستكون قادراً على نقل جميع الملفات والبيانات التي تستهلك مساحة تخزين كبيرة من ذاكرة الهاتف الداخلية إليها.



حذف ذاكرة التخزين المؤقتة

ذاكرة التخزين المؤقتة مهمة وضرورة للغاية لأنها تساعد على فتح التطبيق بشكل أسرع وتجعل استجابته أسرع أثناء قيامه بجميع وظائفه الاعتيادية، الفكرة من ذاكرة التخزين المؤقتة أنها تعزز من سرعة وسلاسة تجربة المستخدم ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أنه كلما استخدمت هذا التطبيق لفترة زمنية أطول كلما التهمت ذاكرة التخزين المؤقتة الخاصة به مساحة تخزين أكبر.

لذا، الخطوة الأولى التي ينبغي أن تتخذها هي حذف بيانات ذاكرة التخزين المؤقت "Cashed Data"، جدير بالذكر أن عملية مسح هذه الذاكرة المؤقتة لن تتسبب في حذف البيانات الشخصية الخاصة بك من أي تطبيق، في الواقع من الممكن أن تتسبب بيانات الذاكرة المؤقتة في عمل التطبيق بشكل غريب ومن الممكن أن ينتج عنها مشاكل متعلقة بالخصوصية والأمان.

لكي تحذف ذاكرة التخزين المؤقتة ستحتاج الانتقال إلى تطبيق الإعدادات “Settings” ثم الانتقال إلى التطبيقات “Applications” ثم مدير التطبيقات “App Manager” ثم مسح ذاكرة التخزين المؤقتة “Clear Cashed Data” لكل تطبيق تريد حذف ذاكرة التخزين المؤقتة الخاصة به وهذه الحيلة ستساعدك على استعادة مساحة تخزين كبيرة.

الاعتماد على التخزين السحابي

خدمات التخزين السحابية نعمة ذهبية لا تقدر بمال حيث أنها تسمح لك بتخزين جميع أنواع البيانات والملفات على الإنترنت وتحرير مساحة تخزين كبيرة من ذاكرة الهاتف، في هذه الحالة يمكنك الاحتفاظ بالوسائط الكبيرة مثل مقاطع الفيديو والصور وحتى الأفلام عالية الجودة أو حتى الألعاب التي تلتهم مساحة تخزين كبيرة وقم بتخزينها على الإنترنت وحينها يمكنك حذف جميع هذه البيانات من ذاكرة هاتفك الداخلية لتستعيد بعدها مساحة تخزين كبيرة قابلة للاستخدام، الميزة الأخرى في خدمات التخزين السحابية إنها تتيح لك الوصول إلى بياناتك عبر الأجهزة المتعددة وأنظمة التشغيل المختلفة طالما توافر اتصال فعلي بالإنترنت.

يمكنك الاعتماد على خدمة Google Drive من أجل تخزين جميع البيانات والملفات والمستندات والأفلام سحابياً ويمكنك الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو القصيرة على خدمة Google Photos ولكن لاحظ أن خدمة جوجل درايف تمنحك 5 جيجابايت فقط من التخزين السحابي المجاني بمعنى أنك ستكون مُضطراً على الاشتراك في الخطط المميزة المدفوعة إذا كنت في حاجة إلى مساحة تخزين أكبر من 5 جيجابايت.

استخدام تطبيق Files By Google

للأسف الشديد قلما ما نحاول استخدام تطبيق Files By Google على هواتفها الأندرويد على الرغم من أنه أصبح يتمتع بكم هائل من المميزات والوظائف والتي من بينها القدرة على التخلص من الملفات الغير مرغوب فيها، كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والنقر على زر “Clean” أو محو المتواجد في الزاوية السفلي اليمنى من شاشته الرئيسية.

في هذه الحالة سوف يقترح عليك التطبيق العديد من الملفات الغير مرغوب فيها التي يمكنك حذفها لتحرير مساحة جديدة، الميزة الأخرى في التطبيق أنه يمنح المستخدم إشعارات وتنبيهات عند امتلاء ذاكرة التخزين وبهذا الشكل فهو يساعدك على التخلص من الملفات غير المرغوب فيها والملفات المؤقتة والوسائط التي لم تعد تستخدمها لتحرير مساحة تخزين كبيرة والأفضل من هذا وذاك أن زر تصفح “Browse” يساعدك على معرفة وتحديد أماكن الملفات الأساسية وتفقدها بشكل أسرع.