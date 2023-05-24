محامي ولاء زايد بعد حكم المحكمة بالسجن 15 عاما: أثلج صدورنا

قال نشأت عبدالعليم، محامي المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، أن حكم محكمة جنايات القاهرة، أثلج صدورنا.

وشرح محامي، صيدلي حلوان، أن المحكمة، أصدرت حكمها في حق ريماء و4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والسجن 10 سنوات لمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان.

واكد، محامي صيدلي حلوان، أن الحكم أثلج صدورنا ومازلنا مستمرين في القضية والمحكمة قبل ذلك أصدرت حكما بضم حضانة الطفل لوالدة ولاء زايد صيدلي حلوان.

صيدلي حلوان

وشرح، أن الإجراءات القانونية بعد ذلك في القضية تكون عبارة عن تقديم طعن أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي، سواء من ثلاثة أطراف في القضية وهم كل من النيابة العامة، ودفاع المتهمين، ودفاع الجني عليه، وذلك بعد صدور حيثيات المحكمة.



وكانت، دخلت زوجة صيدلي حلوان في نوبة بكاء بعد صدور حكم المحكمة بالسجن لمدة ١٥ عاما في حق المتهمة واخرين والسجن لمدة 5 سنوات لمتهمين في قضية احتجاز وتعذيب ولاء زايد.



وكانت، اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة زوجة صيدلي حلوان و4 آخرين بالسجن لمدة ١٥ عاما، و١٠ سنوات لمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان».

ووصل المتهمون، في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم،حيث تم ايداعهم داخل الحجز الخلفي لمبنى المحكمة لحين بدء محاكمتهم في واقعة احتجاز المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، كما وصلت أسرة المجني عليه انتظارا لبدء المحاكمة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكاب جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وسارت التحقيقات علي نحو أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية (صيدلانية) بادعاء اهليته انهم هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وقد شملت الاتهامات احتجاز المتهمين للمجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وقد تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي انتهت تحرياته الي حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.