عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الباكستاني: ندرس حظر حزب عمران خان السياسي

صدى البلد

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، اليوم الاربعاء، إن الحكومة الباكستانية تدرس حظر حزب "حركة الإنصاف" السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي في باكستان على خلفية اعتقال عمران خان في 9 مايو الجاري بتهم فساد، قبل الإفراج عنه بكفالة بأمر من المحكمة.

وقال آصف للصحفيين: "يجري النظر في حظر حزب حركة الإنصاف. لقد هاجم الحزب أساس الدولة، وهذا لم يحدث من قبل. لا يمكن السكوت عليه"، بحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وأثار اعتقال عمران خان احتجاجات دامية في جميع أنحاء باكستان، مع مهاجمة مؤسسات الجيش وإضرام النيران في المباني الحكومية.

ويواجه منفذو أعمال الشغب الآن محاكمات في محاكم عسكرية، بينما يواجه قادة حزب "حركة الإنصاف" اعتقالات ومداهمات متكررة على مساكنهم.

وزير الدفاع الباكستاني الحكومة الباكستانية باكستان حزب حركة الإنصاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف بقتل جارته: رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

ترشيحاتنا

تعويضات مالية وعينية.. بشرى سارة لمتضرري النوبة من السد العالي

الاستخبارات الروسية تتهم لندن وواشنطن بإحباط جهود التسوية مع أوكرانيا

بـ قرار قضائي عاجل .. منع حاكم مصرف لبنان من السفر

لمحاربة الغش|وزير التعليم يقرر منع التجمعات حول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لو هتعمل دايت الكيتو .. احترس الاصابة بهذا المرض

نهاية الرحلة.. ماذا قدم ألبا مع برشلونة | ووجهة محتملة مع ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

فيديو

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ