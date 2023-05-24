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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حارس أمن بمدينة ملاهٍ يسحل مراهقا ويهرب من الشرطة ببريطانيا

حارس امن ملاهي يسحل
حارس امن ملاهي يسحل مراهق

كشفت لقطات فيديو صادمة، لحظة  قيام حارس أمن لمدينة ملاهي، بلكم صبي يبلغ 16 عامًا، أمام حشد من الزائرين. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” كان  المراهق “كنزي واتكينز” في ملاهي  Farrar's Funfair في Herringthorpe Play Fields البريطانية،  يوم الأحد (21 مايو) عندما تعرض للهجوم.

فيما يظهر مقطع فيديو، التقطه أحد المتفرجين، لحظة قيام رجل يرتدي زي حارس الأمن بتوجيه سلسلة من اللكمات إلى “كنزي”، الذي كان يرتدي قميصًا مخططًا باللونين الأحمر والأبيض.

ووقعت حالة من الفوضى، أدت إلى تجمع رجال آخرين، وتدخل حارس أمن ثانٍ لسحب الحارس بعيدًا، حيث لوح موظف آخر بيده لتفريق الحشد أثناء تفريقهم للقتال.

حارس امن ملاهي يسحل مراهق

بينما أصيب  والد الضحية  كنزي ، بالصدمة عندما تلقى مكالمة هاتفية من ابنه قال فيها إنه تعرض للهجوم.

وفور تلقي الأب المكالمة من ابنه اتجه إلى مدينة الملاهي لمعرفة ماذا حدث لابنه من قبل حارس الأمن.

وقال الأب “عندما نزلت إلى هناك ، قال أشخاص آخرون وأولياء أمور إنهم لا يعرفون سبب تصاعد الأمور على هذا النحو”.

وأضاف "اتصلت بالشرطة للقدوم، ودخلوا المعرض لمحاولة معرفة المزيد عما حدث لكن الرجل رحل، ولم يتمكنوا من العثور على حارس الأمن ، لقد اختفى جاءت الشرطة".

كانت شرطة جنوب يوركشاير على علم بالحادث، وقال متحدث باسم الشرطة “تم استدعاء الشرطة في الساعة 6.06 مساءً يوم الأحد 21 مايو ، لتقارير عن حدوث اضطرابات في ملعب هيرينجثورب بلاينج فيلدز في روثرهام”.

لقطات صادمة حارس أمن ملاهي مدينة ملاهي

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