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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

سعر الحديد والاسمنت
سعر الحديد والاسمنت

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 24-5-2023، ضمن نشرة خدماته اليومية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد اليوم 

سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع

  • سعر طن حديد عز 37000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بشاي 36700 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العتال 35500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد عطية 35500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد سرحان 35000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المراكبي 35500 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد المصريين 36500 جنيهًا للطن
  • سعر طن حديد الكومي 35500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد المعادي 35500 جنيه للطن
  • سعر طن حديد بيانكو 35000 جنيه للطن
  • سعر طن حديد العشري 35500 جنيه للطن
  • سعر طن مصر ستيل 35000 جنيه للطن
الحديد 

سعر الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت لتتراوح ما بين 2005 جنيهات للطن و 1870 جنيها للطن.

  • أسمنت المسلح 1790 جنيه للطن
  • أسمنت النصر 1735 جنيه للطن
  • أسمنت الفهد 1718 جنية للطن
  • أسمنت المعلم 1745 جنيه للطن
  • أسمنت وادى النيل 1730 جنيهًا للطن
  • أسمنت المخصوص 1760 جنيه للطن
  • أسمنت العسكري 1730 جنيه للطن
  • أسمنت سيناء 42.5 - 1735 جنيه للطن
  • أسمنت حلوان 1805 جنيه للطن
  • أسمنت السويدي 1890 جنيه للطن
  • أسمنت السهم 1730 جنيه للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

ويجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فهي يتم إعلانها للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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