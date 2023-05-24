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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمن تصوّت نساء تركيا في الجولة الثانية المصيرية لانتخابات الرئاسة التركية؟

رجب أردوغان
رجب أردوغان

تشكل النساء التركيات نصف أصوات الناخبين في تركيا، وتشغل قضايا المرأة اختلافا جوهريًا بين المنافسين على الرئاسة، حيث انتقد كل متنافس رأي الآخر بالنساء ودورهن وحقوقهن في المجتمع التركي.

وقبل أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، في 28 مايو ، ففي سوق شعبي في إسطنبول، عبرت مجموعة من النساء التركيات عن آرائهن في جولة ثانية تعد مصيرية للبلاد.

وتقول سربيل كوسكايا، وهي محاسبة وتبلغ 32 عاما: " آمل أن يحصل رجب طيب أردوغان على 55 بالمئة، 60 بالمئة أو حتى 70 بالمئة. أنا أحبه كثيرًا .. لدينا عدد كبير من ناكري الجميل لما فعله."

وخلال الفترة التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان تغير وضع المحجبات بشكل كبير، حيث سمح للنساء بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية والتعليم العالي بعد فترة من حظره.

وبحسب استطلاعات للرأي، صوتت ربات المنازل لصالح مَن رفع القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في مجال الخدمة العامة والجامعات، بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2018.

وتوضح راضية كوسكايا، وهي ربة منزل تبلغ 50 عاما: "إنهم يدوسون على سجادة الصلاة. من أنت؟ يقول أنصاره من أنت؟ نحن أنصار طيب. نحن مع طيب حتى آخر قطرة من دمائنا. نتمنى أن يبقى في السلطة حتى إذا كلف ذلك حياتنا."

وجاء ذلك في تقريراً عرضته فضائية "يورونيوز"..

 

 

 

تركيا النساء التركيات أردوغان انتخابات الرئاسية التركية التعليم العالي

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