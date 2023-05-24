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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الكونغو إلى 443 قتيلا

صدى البلد

أعلنت الأمم المتحدة عن الحصيلة الرسمية للقتلى جراء فيضانات الأمطار الغزيرة الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحة أنها وصلت إلى 443 قتيلا ، مع استمرار فرق الإغاثة في عملها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن مئات الأشخاص أصيبوا ، وفقد الكثيرون بعد هطول أمطار مطلع مايو تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية قاتلة، بحسب موقع "تي أر تي ورلد".

وأضاف أنه تضرر أكثر من 3000 منزل بما في ذلك المدارس مما منع أكثر من 9000 طفل من الذهاب إلى المدرسة.

وضربت الأمطار الغزيرة البلاد في 4-5 مايو ، وخاصة في إقليم كاليهي بالإقليم الشرقي من جنوب كيفو ، مما تسبب في فيضان نهري سيبيرا / كابوندو ونياموكوبي ، مما أدى إلى فيضانات في القرى وكذلك الانهيارات الأرضية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن 17 ألف شخص على الأقل تلقوا مساعدات منذ 10 مايو ، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي.

وأضاف: لا تزال هناك حاجة ملحة لأدوات حفر ودفن الجثث، ومن الأولويات الرئيسية الأخرى توفير المأوى ونقل الناجين والمساعدة الغذائية وإصلاح الطرق والجسور حتى نتمكن من الوصول إلى المتضررين.

وبحسب ما ورد خصص برونو ليماركيز ، منسق الشؤون الإنسانية ، 3 ملايين دولار من الصندوق الإنساني للبلد لتعزيز العمليات المستمرة.

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