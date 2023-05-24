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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحمد لطفي يكشف موضة بدل النجوم لصيف 2023

صدى البلد

يعتبر فصل الصيف من الفصول المميزة التي تظهر فيها صيحات موضة جديدة ومختلفة وتناسب حرارة الجو المرتفعة، وتكون الملابس خفيفة ومريحة حتي لا يشعر الإنسان بالضيق.

وكشف مصمم الأزياء أحمد لطفي فى تصريحات تليفزيونية له اليوم، عن موضة صيف 2023 للرجال قائلًا إنه خلال هذا الفصل من العام يحرص مصممو الأزياء لاختيار نفس اللون في القميص والسروال بما يعرف بموضة عائلة اللون الواحد، ويشكل هذا الاتجاه طريقة رائعة وتأثير مميز لشكل جذاب لكل رجل، كما أنه أمر بسيط وسهل المنال، ويمكن اختيار درجات لونية مختلفة ومطابقتها ودمجها لخلق إطلالة رائعة وجذابة ومميزة.

 

وأضاف أحمد لطفي أن مصممي الأزياء يتجهون أيضًا لاختيار القمصان الصيفية الخفيفة، خاصة المخططة لتتربع على عرش الموضة، مشيرًا إلى أن اختيار تلك القمصان يجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء والتخفيف من حرارة الطقس، ويمكن ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة أو القصيرة مع اختيار قماش القطن أو الكتان الخفيف.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع حرارة الطقس خلال فصل الصيف لا يفضل أغلب الرجال ارتداء السراويل خاصة الضيقة والطويلة.

ونصح مصمم الأزياء أحمد لطفي، باستبدال السراويل الطويلة بالقصيرة أو الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة حتى لا تشعر بالحرارة.

واختتم "لطفي" أن لون الباستيل يتربع على عرش الموضة خلال الصيف، ونصح باقتناء قميص من هذا اللون أو سروال صيفي فضفاض، ويمكن تنسيق لون الباستيل مع اللون الأبيض أو البني الفاتح لإطلالة جذابة خاصة في السهرات الصيفية. 

 

وإليكم صور بدل النجوم لصيف 2023 بألوان الباستيل 

 

أحمد لطفي ارتداء القمصان مصمم الأزياء صيف 2023 موضة صيف

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