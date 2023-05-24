ضبط سيارة محملة بالقمح قبل تهريبه للسوق السوداء بالعياط في الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .

وفي هذا الإطار نجح المهندس محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، من ضبط سيارة محملة بأكثر من ٥ طن بالقمح قبل تهريبها إلى محافظة بنى سويف.

وقام رئيس مدينة العياط، بتسليم حمولة القمح لإدارة التموين وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك ايماءا إلى توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات ابراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، بشأن عدم نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.

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