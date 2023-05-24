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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة محملة بالقمح قبل تهريبه للسوق السوداء بالعياط في الجيزة

ضبط سيارة محملة بالقمح
ضبط سيارة محملة بالقمح

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .

وفي هذا الإطار نجح المهندس محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، من ضبط سيارة محملة بأكثر من ٥ طن بالقمح قبل تهريبها إلى محافظة بنى سويف.

وقام رئيس مدينة العياط، بتسليم حمولة القمح لإدارة التموين وذلك  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك ايماءا إلى توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات ابراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، بشأن عدم نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.

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إحكام الرقابة على الأسواق أحمد راشد محافظ الجيزة استغلال المواطنين التواصل مع المواطنين الحملات الرقابية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط محافظة الجيزة محافظة بني سويف محافظ الجيزة

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