المهن التمثيلية تحتفل بيوم اليتيم .. صور

احتفلت نقابة المهن التمثيلية، مساء أمس الخميس، بـ"يوم اليتيم" داخل نادي النقابة، من خلال احتفالية إنسانية وترفيهية مميزة، شهدت حضور عدد من الفنانين وأعضاء النقابة والأطفال المشاركين، في أجواء غلبت عليها البهجة والسعادة، وذلك في إطار حرص النقابة على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف إدخال السرور إلى قلوب الأطفال.

وشهدت الاحتفالية تقديم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والترفيهية، التي صُممت خصيصًا لإسعاد الأطفال، حيث شارك سيرك "إبراهيم سيد الحلو" في تقديم عروض مميزة أضفت أجواء من المرح والفرحة، كما استمتع الحضور بعرض "الليلة الكبيرة" من مسرح العرائس، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الأطفال والحضور داخل النادي.

يوم اليتيم بنقابة المهن التمثيلية

وتواصلت فعاليات الحفل وسط أجواء من السعادة والمرح، من خلال عدد من الأنشطة والفقرات الترفيهية التي منحت الأطفال يومًا استثنائيًا مليئًا بالضحك والفرح، في مشهد عكس الدور الإنساني الذي تسعى النقابة إلى ترسيخه، من خلال استخدام الفن كوسيلة فعالة لنشر السعادة وتعزيز القيم الإنسانية داخل المجتمع.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن جهود نقابة المهن التمثيلية في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، والتأكيد على أن الفن لا يقتصر دوره على الترفيه فقط، بل يمتد ليكون رسالة مجتمعية وإنسانية تسهم في تحقيق أثر إيجابي حقيقي، خاصة لدى الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم، وهو ما ظهر بوضوح في أجواء الاحتفال التي حملت الكثير من الفرح والمحبة للأطفال.