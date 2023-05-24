الوحدة الإماراتي يُطيح بالجيش الملكي المغربي وينضم لمجموعة نارية بكأس الملك سلمان

أطاح فريق الوحدة الإماراتي بنظيره الجيش الملكي المغربي، بعدما نجح في الفوز عليه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات إياب تصفيات الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب ٣-٠ لصالح فريق الوحدة الإماراتي.

وجاءت ثلاثية فريق الوحدة الإماراتي عن طريق كل من الأرجنتيني فاكوندو دانييل في الدقيقة 16، والبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 54، وأخيراً ماركيز في الدقيقة ٩٠+٥.

وتأهل فريق الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال وتضم كلا من الرجاء الرياضي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

يذكر أن نهائيات كأس الملك سلمان للأندية ستقام بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس، بمشاركة 16 فريقاً، قسمت إلى 4 مجموعات.