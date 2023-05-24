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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تخرج الأفاعي | أحمد موسى يوجه رسالة نارية لمنتقدي المشروعات التنموية

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما ظهرت عليه منطقة المدابغ القديمة وسور مجرى العيون بعد التطوير ؛ حيث كانت تشهد وضعًا سيئًا؛ ليتم نقل العاملين بها لمدينة المدابغ الجديدة، بعد ذلك.

وعرض أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مشاهد مُصوّرة للمنطقة القديمة بسور مجرى العيون، والمآسي التي كان يعيشها المواطنين في منازل غير آدمية.

وعرض موسى، مشاهد جديدة لهذه الأماكن بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويرها، وإنشاء مساكن آدمية جديدة للمواطنين بمنطقة سور مجرى العيون؛ على غرار العمارة الإسلامية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: «لما بيتعمل حاجة كويسة في البلد قليل قوي اللي بيشكروا فيك؛ والله العظيم تلاتة بتظلموا بلدكم؛ لما حد يقول بلدنا بتعمل وتنفق علشان الناس تعيش حياة كويسة؛ تخرج الأفاعي علشان تشتم أي حد بيتكلم على بلده كويس؛ احنا بنتكلم على بلدنا علشان بتعمل بجد لأهلها».

واستنكر أحمد موسى، الأحاديث المسيئة لمجهودات الدولة من أجل تغيير حياة المواطنين البُسطاء للأفضل؛ مؤكدًا أن أصحاب هذه التصريحات يتصرفون بعنصرية؛ ويعملون على تثبيط الهمم:" "اقعد استريح.. يا تتكلم على بلدك كويس يا تسكت، من فضل.. اللى بره شايف كويس اللى بيتم فى مصر"..

ولفت موسى، إلى أن القمامة كانت مكدسة بمنطقة المدابغ وسور مجرى العيون قبل التطوير؛ مشيدًا بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بكل جد من أجل خدمة المصريين، ويوجه بتطوير العشوائيات، وإنشاء مساكن آدمية لائقة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «ناس تبحث عن تريند، ولا علاقة لها ببلد أو مصالحها؛ والله عيب علشان البلد محتاجة العمل الكبير الذي يتم تنفيذه، أعرف ناس كانوا بيشككوا في كل مسمار بيتعمل في البلد؛ النهاردة (من غير ما أقول أسماء) بيقولوا احنا مكناش متوقعين النتيجة دي».

الإعلامي أحمد موسى سور مجرى العيون صدى البلد السيسي العمارة الإسلامية

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