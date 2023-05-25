5 طلاب يفوزون بجائزة الابتكار لنجاحهم في تصنيع روبوت بأكاديمية ديسكفري.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مجموعة من المبتكرين من أكاديمية ديسكفري، في أعمار 11 عامًا و 14 و 15 عامًا، قاموا بعمل ابتكار جديد عبارة عن روبوت، قد يستخدم في المصانع، أو في تفكيك العبوات الناسفة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الطلاب دخلوا في مسابقة و حقق الابتكار الخاص بهم فوز كبير، وأن الابتكار الخاص بهم أسمه ريفوا، وهذا الاسم لكي يستخدم في أشياء كثيرة.

ولفت إلى أن الشباب المصري لديه طموحات كبيرة، وأنهم يحتاجون فقط الدعم و الفرصة، وأن هؤلاء الأبطال حصلوا على المركز الأول بالدول العربية.

وأوضح أن هؤلاء الأبطال تم تكريمهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم موسى الشكر لـ أكاديمية ديسكفري، على دعمها لـ الشباب.

وعرض موسى تقرير فيديو بعنوان " 5 طلاب يفوزون بجائزة الابتكار لنجاحهم في تصنيع روبوت بأكاديمية ديسكفري".

وقالت إيمان شديد مؤسسة أكاديمية ديسكفري للعلوم التكنولوجيا، إنهم يهتمون بتنمية المهارات العلمية لـ الطلاب، وأن الأكاديمية معتمدة من أمريكا.

وأشارت إلى أن التعليم بشكل عام يفتقد المهارات، ولكن الأكاديمية تهتم بالمهارات، وتساهم في خلق جيل يستطيع الإبداع.

وتحدث بعض الطلاب عن أهمية الابتكار وقالوا أنه يساهم في العمل بالمصانع، و من الممكن أن يتم استخدامه في تفكيك العبوات الناسفة.

وأوضح أحد الطلاب، أن الجهاز تم تسميته بـ ريفوا لآنه يستخدم في مجالات كثيرة، وأن الاسم عائد لـ علاج ريفوا الذى يساهم في علاج أمراض كثيرة.