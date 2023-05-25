الترجمان: الذهب هو الملاذ الآمن على مر العصور.. وقوته تظهر في الأزمات

كشف سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، ورئيس البورصة المصرية الأسبق ، تفاصيل أول صندوق استثماري للذهب في مصر.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، ان تجارة الذهب تختلف عن الاستثمار فيه، وهناك مساعي لتأسيس بنية متكاملة للاستثمار في الذهب.

وأشار إلى أن الحضارات القديمة محبة وتميل إلى الذهب، وحتى سبعينات القرن الماضي كان الذهب هو الأساس للعملات.

وشدد على أن الذهب هو الملاذ الآمن المتعارف لكل الناس على مر العصور، وتظهر قوته في أوقات الازمات، مضيفًا:" ما يحدث عالميًا يعزز قدرات الذهب كاستثمار آمن، ومن المهم جدًا وجود البنية القوية في مصر، لدخول الذهب داخل منظومة منضبطة، ولديها شفافية وسيولة، ومؤسسات تتعامل وتساعد، وتطمئن المستثمرين".