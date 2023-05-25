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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الترجمان: الذهب هو الملاذ الآمن على مر العصور.. وقوته تظهر في الأزمات

أرشيفية
أرشيفية

كشف سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار،  ورئيس البورصة المصرية الأسبق ، تفاصيل أول صندوق استثماري للذهب في مصر.

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كيف يتم تحديد أسعار الذهب في البورصة؟.. "الترجمان" يكشف التفاصيل

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، ان تجارة الذهب تختلف عن الاستثمار فيه، وهناك مساعي لتأسيس بنية متكاملة للاستثمار في الذهب.
وأشار إلى أن الحضارات القديمة محبة وتميل إلى الذهب، وحتى سبعينات القرن الماضي كان الذهب هو الأساس للعملات.

وشدد على أن الذهب هو الملاذ الآمن المتعارف لكل الناس على مر العصور، وتظهر قوته في أوقات الازمات، مضيفًا:" ما يحدث عالميًا يعزز قدرات الذهب كاستثمار آمن، ومن المهم جدًا وجود البنية القوية في مصر، لدخول الذهب داخل منظومة منضبطة، ولديها شفافية وسيولة، ومؤسسات تتعامل وتساعد، وتطمئن المستثمرين".

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