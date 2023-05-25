كيف يتم تحديد أسعار الذهب في البورصة؟.. "الترجمان" يكشف التفاصيل

كشف سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، ورئيس البورصة المصرية الأسبق ، تفاصيل أول صندوق استثماري للذهب في مصر.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن بعض الصناديق تتيح الذهب في أماكن خارج بلادها، ولكن كان هناك حرص على وجود الذهب في مصر.

وشدد على أنه تم الاستعانة بخبراء متخصصين، بشأن صندوق الذهب الاستثماري، مضيفًا:" يمكن شراء الوثيقة، بسعر 10 جنيهات، ويمكن شراء أي مبلغ بمضاعفات العشر جنيهات، ويمكن بيع الذهب بما يوازى الوثيقة، بناء على السعر المتداول بالبورصة".

وأشار إلى أنه يتم الشراء من مصافي مصرية، وهي من تحدد السعر الذي يمكن الشراء به، والذي يتم الإعلان عنه في البورصة.