أزاي تشتري وثيقة في أول صندوق للاستثمار بـ الذهب

انطلق أمس الأحد الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار بالذهب في مصر يحمل اسم «az-Gold» وهو يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

ويستهدف الصندوق جمع 10 ملايين جنيه من أول إصدار له عبر طرح مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة وسيتاح شراء وثائق الصندوق لجميع المستثمرين سواء مؤسسات وأفراد، مصريين وأجانب وفقا لما اعلنته شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ التي تدير الصندوق .



وخلال السطور التالية نستعرض خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق التي تتمثل في:

1- فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق لدي عدد من الشركات وهي : أزيموت مصر مدير الصندوق az-gold ، شركات الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية، شركة اسطول لتداول الأوراق المالية والسندات، مباشر إنترناشيونال، ثاندر، ونعيم، جلوبال إنفيست، بريمير وشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية.

2- يقوم العميل بتحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب.

ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

مزايا الاستثمار في صندوق الذهب

يمنح صندوق الاستثمار في الذهب العديد من المزايا منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.