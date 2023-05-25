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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليلياً خجولا .. اعتذار رسمي لطائر يثير جدلا وبناء لمنع لمسه

صدى البلد

أثار اعتذار حديقة حيوانات في جنوب شرق الولايات المتحدة الكثير من الجدل على السوشيال ميديا وذلك بعد أن غضب الكثير من رواد الحديقة  من تعامل البعض من الزوار  مع طائر الكيوي والذي يعدّ رمزاً لبلدهم.

وأصدرت الحديقة  اعتذاراً علنياً  بعد السماح للزوار بمداعبته تحت الضوء الشديد ، وذلك رغم كونه  حيواناً ليلياً وخجولاً وهو واحد من 60 طائراً من هذه الفصيلة والتي تعيش خارج مدينة نيوزيلندا وقد وعدت الحديقة بالقيام بعمل بناء يتيح للزوار اكتشاف هذا الطائر وذلك  من دون لمسه.

على الجانب الآخر لم يبق سوى حوالي 70 ألف على بعض الأراضي النيوزيلندية و التي كانت موطناً للملايين من بعض هذه الطيور وذلك قبل وصول بعد سكان البولينيزيين في القرن 13 ثم الأوروبيين.

حديقة حيوانات طائر الكيوي الأراضي النيوزيلندية

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