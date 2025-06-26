القادة الأوروبيون يشددون على الحاجة إلى الاستمرار في زيادة الإنفاق على الدفاع في أوروبا

وقع القادة الأوروبيون على بيان مشترك بشأن الدفاع يشدد على الحاجة إلى الاستمرار في زيادة الإنفاق بشكل كبير على الدفاع والأمن في أوروبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وأكد البيان على أهمية زيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إنتاجها الدفاعي.

وفي سياق متصل، دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الإحتلال، بسبب انتهاكاتها الواضحة لحقوق الإنسان.

ووفق تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام عالمية، فقد انتقد سانشيز الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه ينتهج معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مع إسرائيل.

وأضاف سانشيز: الوضع الكارثي للإبادة الجماعية تتكشف في غزة بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريراً حول الوضع الإنساني في القطاع.

