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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعدادا لطرحه بالخليج.. أحمد داود يحتفل بعرض يوم 13 في دبي

أحمد داود
أحمد داود

نشر الفنان أحمد داود على مواقع التواصل الاجتماعي صوره له من العرض الخاص لفيلمه يوم 13 في دبي، استعدادا لطرح الفيلم في دول الخليج.

ويأتي العرض الخاص بعد جوله أحمد داود في السعودية للترويج لفيلمه.ويواصلً النجم أحمد داود حصد إيرادات فيلمه يوم 13، والذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليتحاور الـ 25 مليون جنيه مصري ويتفوق على فيلمه 122، والذي تصدّر داود بطولته وحقق 24 مليون و800 ألف جنيه مصري.

وقدم أحمد داود من خلال فيلمي يوم 13 و122 تجربة مميزة وجريئة، حيث يعتبر فيلم يوم 13 هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم 122 هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

 

فيلم يوم 13

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان. 

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله. 

 

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