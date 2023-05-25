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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد حسان العربي .. قصة خلافه مع هنيدي وهاني رمزي

حسان العربي
حسان العربي

يحتفل اليوم الخميس 25 مايو، الفنان حسان العربي، بعيد ميلاده الـ 50، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1973، ولمع في أدوار الوسط الكوميدية. 

 

غياب حسان العربي 

وفي العام الماضي، حل الفنان حسان العربي، ضيفا على الإعلامية مروة سعيد في برنامجها «الحكاية ايه» على شاشة قناة الشمس الفضائية.

استضافت مروة الفنان القدير حسان العربي في الحلقة التي حملت عنوان «نجوم الصف الثاني في مهب الريح» وناقشته في أسباب غيابه عن الساحة الفنية وهل نقابة الممثلين تستطيع إيجاد فرص عمل له ولأخرين مثله ام لا؟. 

من جانبه تحدث الفنان القدير حسان العربي عن بدايته في التمثيل من مسرح جامعة القاهرة كلية تجارة وعمله في أكثر من عرض من إخراج الفنان صلاح عبد الله.

وأضاف حسان العربي، أنه اتجه للاحتراف بعد دراسة التمثيل والبداية كان في سهرة تلفزيونية بعنوان «الجلف او الجلياط» من إخراج رائد لبيب، لكن مسرحية «جوز ولوز» كانت نقطة فاصلة في مشواره الفني مع الفنان القدير أحمد بدير، فالمسرح وكواليسه ترك بصمة في حياته وله متعة خاصة مع استقبال الجمهور مباشرة.

حسان العربي يلوم هاني رمزي وهنيدي وصلاح عبدالله 

ووجه حسان العربي، اللوم لأصدقاء الكفاح منذ البداية أمثال: هاني رمزي والفنان القدير صلاح عبد الله ومحمد هنيدي ومصطفى شعبان، لعدم ترشيح اسمه في أعمال من بطولتهم، فهو يشعر بالظلم نتيجة نسيان حسان العربي، وعلى العكس ورغم البعد الفنانة مادلين طبر ترشحني أكثر من مرة في أعمال كثيرة وتتذكرني دائما بالسؤال.

وبعث حسان العربي، نداء للمنتجين والمخرجين الجدد بإعطاء فرصة للجيل السابق والبعد عن الشللية فالأفضل عمل مزج بين الجيل الجديد والقديم، واختتم حديثه بالثناء على مشوار الفنان محمد رمضان ونجاحه في كل اشكال الفن.

وفي سياق متصل استقبلت الإعلامية مروة سعيد مداخلة تليفونية خلال الحلقة من نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي واشادته بالفنان حسان العربي زميل الدراسة القديم والذي تعلم منه الكثير، وشرح «زكي» لدور النقابة في اتاحة الفرصة لنجوم تواروا عن الأنظار وتفاؤله بما هو اتي، واكد أن النقابة ليست جهة للتوظيف او ايجاد شغل لأعضائها، فالفنان الان يحتاج لطرق حديثة لتسويق نفسه.

 

أعمال حسان العربي 

الجدير بالذكر أن الفنان حسان العربي، هو ممثل مصري، قام بأدوار عديدة في المسرح والسينما والتلفزيون، ومنها: سيت كوم راجل وست ستات، ومسلسلات: شخلول، الركين، وافلام: على جنب يا أسطى، بلطية العايمة، طباخ الريس.

حسان العربي الفنان حسان العربي هنيدي هاني رمزي صلاح عبدالله

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