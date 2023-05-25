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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفريق أسامة ربيع: التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة بضائع أثناء عبورها قناة السويس

عطل بسفينة أثناء
عطل بسفينة أثناء عبورها قناة السويس

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع   XIN HAI TONG 23  وذلك خلال عبورها  للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190مترا ، وعرضها  32 مترا ، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر  157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طن و  القاطرات السويس ١ والسويس ٢ بقوة شد 75 طن لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال اجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين  فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

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IMG-20230525-WA0028

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