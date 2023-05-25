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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

سيدة نائمة تستيقظ
سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

استيقظت سيدة أسترالية من النوم على مشاهد أصابتها بحالة من الصدمة والرعب بسبب حيوان يعرف بشبه من الفأر، فماذا حدث معها؟. 

نشرت السيدة مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” توثق فيه كيف صدمت عندما استيقظت ووجدت على سريرها وأرضية غرفتها فضلات حيوان الأبسوم. 

تفاصيل 

وقالت السيدة إنها مصدومة من عدم شعورها بتجول حيوان الأبسوم من حولها وبالقرب من وسادتها  في واقعة مثيرة للاشمئزاز لكنها نشرتها لتوعية الناس. 

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الذي شاركته صحيفة “الديلي ستار" البريطانية، اليوم الخميس: “كيف تمكنت من النوم مع حيوان أبسوم يتسلق السرير ويتجول بهذا الشكل في غرفتك!"، “يبدو أن نومك ثقيل جدا”. 

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سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر 

 

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر 
سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

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