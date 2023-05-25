بعد صدمة الكأس.. رئيس الإسماعيلي يحسم مصير حمزة الجمل

كشف اللواء أبو بكر الحديدي، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الإسماعيلي، موقفه من الجهاز الفني للفريق بعد الخسارة أمام النجوم بهدفين دون رد ، ووداع بطولة كأس مصر من دور الـ 33.

وقال الحديدي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حمزة الجمل لن يرحل عن نادي الإسماعيلي وسيكون هو المدير الفني للفريق فى الموسم المقبل وما حققه مع الفريق حتى الآن إعجاز".

وأضاف: "هذا أصعب موسم مر على نادي الإسماعيلي منذ نشأته ونعمل بكل جهد من أجل وضع الفريق على الطريق الصحيح".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقط.