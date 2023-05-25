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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس مدينة العريش يبحث كيفية مواجهة الأزمات والطوارئ

اجتماع بشأن اعداد
اجتماع بشأن اعداد سيناريو للازمات الطارئة

عقد  اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ،  اجتماعا  لبحث ودراسه كيفية مواجهة الأزمات والطوارئ،  بحضور السكرتير العام للمجلس  و مديري أدارات المرافق بمدينة العريش، والمعنين بالأزمات والطوارئ ، ومدير مستشفي العريش ومرفق الاسعاف.

وأكد رئيس المدينه ،ان الاجتماع يأتي   تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل المحافظ، بشأن متابعه  مجلس مدينة العريش للأزمات وعمل سيناريو للتصدي لها،  والحرص علي مصلحة المواطنين،طبقا لتعليمات الأمانة العامه لإدارة الأزمات والطوارئ برئاسة مجلس الوزراء والخاصة.

 

 أزمه طارئة:

 

وقال انه تم توجيه الحضور  بإعداد سيناريو لمواجهة أي أزمه طارئه،  وكذا دور مجلس المدينة تجاة تلك الازمة ، والصورة المعلوماتية الموحدة لباقي الادارات بمدينة العريش المعنينين بالأزمات والطوارئ في مجال التعامل (قبل_ أثناء_ بعد) الأزمات التي تواجه المدينه .

 

 

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العريش الطوارئ مواجهة اجتماع الازمات

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