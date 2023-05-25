لتحسين السلالات..التنمية المستدامة يوزع 120 كبش برقي على المربين بمطروح

نظم مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد " صباح اليوم تحتفالية توزيع الكباش البرقي تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك لتحسين والحفاظ على سلالة الاغنام البرقي المحسنة بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم سكرتير عام مساعد مطروح والمهندس احمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية ومدير وحدة الإنتاج الحيواني والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح ومربي الثروة الحيوانية بمطروح.



قال المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " ايفاد " إن أحد أهداف المشروع تهدف الى الحفاظ وتحسين سلالة الآغنام البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم .

وأشار المهندس محمود الامير الى ان المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز 120 كبشا من نوع البرقي من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والادوية البيطرية وبالإضافة الى الاشتراك في صندوق التامين على الماشية بمطروح.

وأوضح مدير المشروع أن المركز والمشروع لا يألوا جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية .

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة الاهتمام بمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بالصحراء الغربية وتقديم كافة اوجه لدعم من خلال مشروعات وزارة الزراعة .

توزيع الكباش بمطروح

توزيع الكباش بمطروح

توزيع الكباش بمطروح