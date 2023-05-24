غرفة عمليات تعليم مطروح: امتحان الإنجليزى سهل ولم ترد أي شكاوى

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى عن صعوبة امتحان اليوم الأربعاء.



وأضاف أن غرفة العمليات أفادت أنه لم ترد من اللجان الامتحانية المائة وسبعة عشر أي شكوى بخصوص العملية الامتحانية وأن الأمور تسير في وضعها الصحيح وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة.



وأوضح شحاتة أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وتوافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان.



يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعتين ومادة الحاسب الآلي فترة ثانية لمدة ساعة واحدة فقط.