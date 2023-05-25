ثروت سويلم: تحركات لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية

كتب اللاعب أحمد حسن نجم المنتخب السابق بوست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"يعلن فيها عن سعي اتحاد الكرة لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية.

وكتب أحمد حسن :"ثروت سويلم:هناك تحركات من أجل إيجاد حلول لمشكلة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية، هناك تنسيق بين الجميع، خاصة مع قوة البطولة، ويجب دعم الفريق الأبيض فيها، ولا يجب اعتبار ذلك مجاملة للزمالك".

ويذكر أنه قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطور موقف الصفقات التي يخطط لها نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "هناك مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك، مع عبد الله بكري ومحمود حمادة، ثنائي فريق فاركو".

وأضاف: "محمود حمادة يؤدي بشكل مميز مع فاركو ويشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر في الوقت الحالي".

وتابع: "عبد الله بكري يؤدي بشكل رائع مع فريق فاركو في الفترة الماضية، ويعتبر ضمن حسابات نادي الزمالك".

واختتم صريحاته قائلا: "بشكل عام نادي الزمالك يميل إلى خطوة الاعتماد على الصفقات التبادلية من أجل حسم صفقاته الصيفية خلال الفترة القادمة، وهناك بعض العناصر من الصفقات التي ضمها الزمالك في الفترة الماضية سوف تدخل في هذه الصفقات".

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع مضيفه الداخلية بنتيجة 1-1 على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة 29 بالدوري المصري، وتقدم التونسي سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 21، وتعادل سمير فكري للداخلية من ضربة جزاء في الدقيقة 84، علما بأن الفريق الأبيض أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 76 عن طريق أحمد مصطفى زيزو.