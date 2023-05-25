احترس.. شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت

مما لا شك فيه أن المياه مهمة جدا لجسم الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنها، فالجسم يتكون من 60% من الماء، وشرب المياه ضروري ليؤدي الجسم وظائفه، لكن الشرب الزائد والإفراط في شرب الماء ليس صحيًا لجسمك لأنه يضعف قدرة الكلى على إفراز كمية الماء الزائدة ويخفف الصوديوم في الجسم، ويسبب ما يسمى “متلازمة تسمم الماء”.

تعرف على مخاطر شرب الماء الزائد وأعراض متلازمة تسمم الماء وطرق علاجها، وفقا لموقع "Health digest".



ما هو تسمم الماء؟

التسمم بالماء هو انخفاض تركيز الصوديوم في الدم بسبب شُرب كميات كبيرة من الماء دون تعويض ذلك بكميات مناسبة من الصوديوم، وهي حالة صحية خطيرة تسبب اضطرابا في الجسم، وتهدد الحياة، ويجب تشخيصها وعلاجها على الفور لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

ويحدث تسمم الماء عند تراكم مستويات الماء في الجسم بكمية تفوق قدرة الكليتين على طرحها في البول.

دراسة حديثة أعدتها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب، قالت إن معدل الوفيات لمرضى التسمم بالماء يقدر بنحو 7.1%.

وأوصت الدراسة الأشخاص البالغين بشرب 9-13 كوباً من السوائل يومياً، وكمية السوائل اليومية الكافية للرجال تبلغ نحو 15.5 كوبًا (3.7 لتر)، بينما تبلغ 11.5 كوب (2.7 لتر) من السوائل يوميًا للنساء.

مخاطر شرب الماء الزائد

⁃ اضطراب في التوازن بين أيونات البوتاسيوم داخل الخلايا وخارجها عندما يشرب الشخص الكثير من الماء، ما يؤدي هذا إلى الإسهال الشديد والتعرق لفترات طويلة.

⁃ يؤدي انخفاض مستويات الصوديوم في الجسم إلى السماح للماء بدخول الخلايا من خلال غشاء الخلية شبه القابل للنفاذ، ما يسبب تورمًا في الخلايا التي بدورها تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأنسجة العضلات والأعضاء والدماغ للشخص.

⁃ مع الاستهلاك المفرط للمياه، قد تتعرض كليتك للضغط للعمل بشكل أكبر، ما يخلق رد فعل مرهق من هرموناتك التي تترك جسمك وأنت متوتر ومتعب.

⁃ يؤدي شرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة إلى التبول المتكرر ودخول الحمام كل 30 دقيقة، لأن الكلية تحت ضغط مستمر للعمل، ونتيجة لذلك يندفع الشخص إلى الحمام مرارًا وتكرارًا.

⁃ يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الدماغ وظهور العديد من الأعراض الخطيرة، منها فقدان الذاكرة على المدى القصير والتغييرات في الرؤية.

⁃ قد يؤدي إلى الوفاة، حيث إن زيادة الصوديوم في الدم تؤدي إلى الانتفاخ في خلايا المخ، فيرتفع ضغط الدم، وبارتفاعه فإن الأعراض التي يشعر بها الشخص من صداع أو غثيان قد تتطور ليصاب بنوبات تشنجية أو يتعرض للإغماء أو الدخول في غيبوبة، وفي حال لم يتلق الشخص العناية الطبية اللازمة قد يؤدي به إلى الوفاة.

وقد تشمل أعراض تسمم الماء ما يلي:

- الصداع

- الارتباك

- الغثيان

- التقيؤ

- النسيان

- الكلام غير الواضح

- الهلوسة

- تشنجات العضلات

- ضعف وظائف المخ

- النوبات

- الغيبوبة

علاج تسمم الماء

⁃ التوقف عن شرب الماء أو أي سوائل أخرى.

⁃ تناول مدرّات البول لزيادة طرح البول من الجسم.

- علاج السبب الرئيسي المُسبّب لتسمم الماء، سواء كان دواءً معينا أو سبب آخر.

⁃ تعويض الجسم بالصوديوم في الحالات الشديدة.