السفير الإيطالي: مصنع الكوارتز سيصدر منتجات راقية تصل إلى الأسواق العالمية

أكد “ميكيلي كوارونى”، السفير الإيطالي لدى مصر، أن مصنع الكوارتز الجديد سيتمكن من معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية؛ من أجل تصنيع منتجات راقية ستصل إلى أهم الأسواق العالمية.

تكلفة مشروع مصنع إنتاج الكوارتز تتجاوز الـ80 مليون يورو

وأضاف السفير الإيطالي، خلال كلمته بافتتاح مجمع مصنع إنتاج الكوارتز بحضور الرئيس السيسي، أن الهدف المشترك من مشروع مصنع إنتاج الكوارتز، هو توفير المزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية من المواد الخام، وخلق مجال ملائم لإنتاج منتجات عالية الجودة.

وتابع السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، أن تكلفة مشروع مصنع إنتاج الكوارتز تتجاوز الـ80 مليون يورو، بما في ذلك الأعمال المدنية ممثلاً نموذجاً فريداً على مستوى العالم.