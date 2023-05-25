بقيادة بوتين.. انطلاق اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الكرملين

يعقد قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الخميس، اجتماعا في الكرملين، بمشاركة رؤساء روسيا، وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي، وسينضم رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وطاجيكستان إمام علي رحمن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن المتوقع أن يثمر هذا الاجتماع عن توقيع وثائق مشتركة بين الدول بقيادة روسيا.

وذكر الكرملين أنه من المقرر أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية منفصلة مع نظرائه يوم الخميس، ومن أن يعقد اجتماعين منفصلين مع باشينيان وعلييف، ثم محادثات ثلاثية.