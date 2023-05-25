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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل السوري : نرحب بكافة صور التعاون مع هيئة التأمينات المصرية

صدى البلد

استقبل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعي لؤي عماد الدين وزير الشئون الإجتماعية و العمل بدولة سوريا الشقيق و الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة "49" لمؤتمر العمل العربي و المنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 22 و حتي 29 مايو الجاري.

و خلال اللقاء أكد عوض علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير و إصلاح ملف التأمين الاجتماعي و المتابعة الدقيقة لهذا الملف كما استعرض التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي و كيف أصبحت محط اهتمام العديد من دول العالم و المختصين في المحافل الدولية مما ينعكس بالإيجاب علي المواطن المصري و أصحاب المعاشات و المستحقين. 

ومن جانبه أعرب وزير العمل السوري عن خالص تقديره بالتجربة المصرية مؤكداً علي ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة و التي بدأت تؤتي ثمارها و ذلك من خلال إعداد برامج تدريبة مصرية في مجال التامين الاجتماعي وكيفية استثمار أموالها .

و اتفق الطرفان علي استمرار التنسيق لمد الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين و تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل المشتركه خاصة في مجال التغطية التأمينية و مجالات الإستثمار المختلفة. 
و أوضح عوض أن مصر ترحب بكافة أوجه و صور التعاون مع الشقيقة السورية في مجال التأمين الاجتماعي

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