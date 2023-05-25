عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق منافسات دور الـ 8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق منافسات دور الـ 8 من دوري منتخبات دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية "مكتب قادرون باختلاف"، خلال الفترة من (23-28) مايو الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي نحرص على دعمها بشكل كامل، ونسعى إلى التوسع في كافة الأنشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

وتهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

وتم تقسيم الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولي محافظات "القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة"، وضمت المجموعة الثانية محافظات "بني سويف، القاهرة، بور سعيد، كفر الشيخ"، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة الي دور الأربعة حيث يقام بنظام خروج المغلوب.
وتتشكل اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور هشام أحمد على رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميره على، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كلا من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود على، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمي.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من الدوري شارك فيها 19 محافظة، وتم تقسيم المحافظات إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولى، والتي ضمت ٤ محافظات (القليوبية، المنوفية، بورسعيد، الأقصر).

وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).

أبي قير إهتمام القيادة السياسية اريا الإدارة العامة اعاقة السمع اكتشاف المواهب الإدارة العامة لل الإدارة العام الدكتور محمد جمال الاسكندرية المجموعة الرابعة اللجنة المنظمة للبطولة القيادة السياسي المجموعة الثانية المجموعة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

خطة البرلمان توافق على مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل

مكتب زيلينسكي يعلن تفاصيل جديدة عن موعد بدء هجوم أوكرانيا المضاد

الإسماعيلي يغرّم صالح جمعة 50 ألف جنيه

مفاجأة الموسم.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي بفرمان كولر؟

الحوار الوطني.. أمين مساعد مهندسين القاهرة يقدم روشتة علاجية لإشكالية الكثافة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ