انطلاق منافسات دور الـ 8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق منافسات دور الـ 8 من دوري منتخبات دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية "مكتب قادرون باختلاف"، خلال الفترة من (23-28) مايو الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي نحرص على دعمها بشكل كامل، ونسعى إلى التوسع في كافة الأنشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.



وتهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

وتم تقسيم الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولي محافظات "القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة"، وضمت المجموعة الثانية محافظات "بني سويف، القاهرة، بور سعيد، كفر الشيخ"، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة الي دور الأربعة حيث يقام بنظام خروج المغلوب.

وتتشكل اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور هشام أحمد على رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميره على، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كلا من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود على، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمي.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من الدوري شارك فيها 19 محافظة، وتم تقسيم المحافظات إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولى، والتي ضمت ٤ محافظات (القليوبية، المنوفية، بورسعيد، الأقصر).

وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).