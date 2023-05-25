العواري لـ أئمة لبنان: المتشددون افتقروا للعلوم الضابطة للفكر فانحرفوا

قال الدكتور عبدالفتاح العوارى العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، إن غياب المنهجية المؤهلة لفهم النصوص الشرعية أدت إلى انحراف المتشددين فى فهم النص القرآنى والنص النبوى حيث لم يمتلك هؤلاء الأدوات التى تؤهلهم لفهم النصوص ولم يحصلوا زادًا من المعارف والعلوم الضابطة للفكر كقوانين اللغة والإلمام بالمقاصد الشرعية.



جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان "التطرف فى فهم النص القرآنى – المشكلة والعلاج" التى ألقاها فى دورة "تفكيك الفكر المتطرف" لأئمة وخطباء لبنان التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.



وأشار العوارى،إلى أن جماعات التطرف تنكبت الطريق فى معرفة قواعد وأصول الفقه كمعرفة الناسخ والمنسوخ، وبيان الفرق بين المطلق والمقيد، والعام والخاص، والمبهم والمفسر، والمجمل والمبين، كل ذلك الذى لم يحصلوه على أيدى أهل العلم الثقات، مما جعلهم يركبون متن الشطط ويتعسفون فى تأويل النصوص، لذلك فإن ما ينتج عن تفكيرهم من أراء مشوشة ومشوهة للحقائق يجب أن نكون على حذر منها.