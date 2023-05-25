الخارجية التركية تهنئ دول القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

هنئت وزارة الخارجيبة التركية ،في بيان اليوم الخميس، الأفارقة بمناسبة يوم أفريقيا الموافق 25 مايو، الذي يصادف الذكرى الـ 60 لتأسيس الاتحاد الأفريقي، الذي يمثل المثل العليا للشعوب الأفريقية من أجل قارة متكاملة وسلمية ومزدهرة.

وفي نطاق يوم إفريقيا هذا العام، سيتم افتتاح معرض الحرف اليدوية الأفريقية للزوار بالتعاون مع بيت الثقافة الأفريقي ليعكس ثقافة القارة، بينما ستنظم رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى التركية حلقة نقاش بعنوان "العلاقات التركية الأفريقية في الذكرى المئوية للجمهورية".

وسيلقي نائب وزير الخارجية السفير بوراك أكتشابار كلمة في الاحتفال الذي سينظمه سفراء الدول الأفريقية المقيمين في أنقرة، حيث تمثل 38 دولة أفريقية، بمناسبة يوم إفريقيا.

في الذكرى ال60 لمأسسة روح الوحدة الأفريقية، أصبحت أفريقيا طرفا فاعلا محترما وفعالا ورئيسيا في المجتمع الدولي. وانطلاقا من هذا الفهم، تؤيد تركيا تأييدا تاما جهود الأفارقة من أجل السلام والاستقرار والتنمية والمبادرات الرامية إلى زيادة وجود إفريقيا على المحافل الدولية.

إن نهجنا تجاه البلدان الأفريقية يتماشى تماما مع المبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي ويقوم على شراكة متكاملة وشاملة ومتساوية في القارة على أساس الاحترام المتبادل والفوز المشترك. نشارك روح عام 1963 وأفق أفريقيا المستقبلي ونولي أهمية كبيرة لجدول أعمال 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وفي إطار السياسة التركية للشراكة الأفريقية، ستواصل تركيا تطوير التعاون والتضامن في جميع المجالات، والتي وصلت إلى مستوى جديد مع القمة التركية الأفريقية الثالثة التي عقدت في بلدنا يومي 16 و 18 ديسمبر 2021.