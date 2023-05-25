وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي لبحث التعاون القضائي والتدريب

استقبل صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا الإتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية وذلك بحضور جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

اكدت وزارة العدل ان المستشار عمر مروان رحب بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية.

واضافت الوزارة ان اللقاء تناول بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.



واضافت ان النائب العام الروسي من جانبه عبر عن سعادته بالحضور إلى مصر ومُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

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