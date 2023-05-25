هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

تمتلك مصر عددا كبيرا من المعالم السياحية والتي جعلتها واحدة من أبرز دول العالم كواجهة للسياحية، ويأتي السياح من كل بقاع الدنيا لزيارة هذه المعالم، والتي تتنوع ما بين المعالم السياحية تاريخية كانت أو إسلامية أو قبطية وغيرها من المعالم السياحية المهمة.

هدية إيرانية لمصر

ولا يزال هناك الكثير من الآثار والاكتشافات الأثرية التي يتم الكشف عنها حتى الآن، والتي تكشف الكثير حول الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية في الماضي، ومن بين تلك الآثار والكنوز 8 قطع أثرية نادرة أهداها حفيد رئيس الجالية الإيرانية إلى مصر.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن قبول المجلس الأعلى للآثار، 8 قطع أثرية بمنطقة شِبراخيت من أحد المواطنين - حفيد رئيس الجالية الإيرانية - في العصر الملكي.

والقطع الأثرية بها قطع من العصر الفرعوني، وهي عبارة عن جزء من عتب معبد فرعوني، وأيضا توجد بالقطع قطعة أثرية تعود إلى العصر الإسلامي، وأحواض رخام من العصر العثماني والمملوكي، وسيتم تسليم القطع خلال بداية الشهر المقبل، وسيتم وضع القطع في مخزن منطقة آثار سقارة حتى يتم ترميمها وعرضها في المتاحف المختلفة، طبقا للجنة العرض المتحفي.

وسيتم منح المواطن شهادة شكر وتقدير من وزارة السياحة والآثار وهو ما يؤكد حرص الوزارة الدائم على تقدير كل مواطن مصري يقدم نموذجًا وعملًا مشرفا، للحفاظ على إرث وتاريخ بلاده والحضارة المصرية العريقة.

8 قطع أثرية نادرة

من جانبه قال الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن منح حفيد رئيس الجالية الإيرانية مصر 8 قطع أثرية نادرة بادرة طيبة، لافتا إلى أن تسليم القطاع الأثرية إلى المجلس الأعلى للأثار لأنه الجهة الوحيدة في الدولة المصرية التي سمح لها القانون بحيازة الآثار والإشراف على أمور حيازة وإدارة الآثار المصرية في الداخل والخارج.

وأضاف عبد البصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الآثار لها قيمة تاريخية عظيمة، وهي قيمة توجد في كل الآثار مهما كانت كبيرة أو صغيرة، ثابتة أو منقولة، وتعد القطع الـ 8 النادرة ذات قيمة أثرية كبيرة، وهي عبارة عن جزء من عتب معبد فرعوني، وأيضا توجد بالقطع قطعة أثرية تعود إلى العصر الإسلامي، وأحواض رخام من العصر العثماني والمملوكي.

وتابع: هناك بعض قطع الآثار التي تحكي لنا عن التاريخ، بدون هذه الآثار لا يمكننا معرفة أي حدث تاريخي، ولا يمكننا التعرف على شخصيات تاريخية، والآثار تعرفنا على تاريخ أجدادنا، لنعرف كيف كان القدماء يفكرون ونضيف عليهم نتعلم ونطور، فمن ليس له ماضٍ ليس له حاضر ومستقبل، كما أنها مصدر فخر لنا أمام الأجانب، لأن الحضارات العربية الأقدم والأشهر.

وسبق أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مصر يوجد بها 250 بعثة أجنبية من 25 دولة تعمل على مستوى الجمهورية، ولكن على مدار السنوات الماضية كانت البعثات المصرية لها السبق في جميع الاكتشافات.

الكشف الأثري لأكبر

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، الأربعاء، أن البعثة المصرية بدأت أعمالها في سقارة من إبريل 2018، وكل موسم به اكتشافات جميلة وجهت أنظار العالم أجمع لمنطقة سقارة المتميزة، داعيًا وسائل الإعلام لحضور الإعلان عن الكشف الأثري لأكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية في سقارة السبت المقبل، بجانب الإعلان عن الكثير من الاكتشافات الأخرى.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه من الملاحظ على مدار السنوات القليلة الماضية اتجاه عدد كبير من السياح لمنطقة سقارة باعتبارها يوجد بها أقدم هرم حجري عرفته البشرية وهو هرم سقارة المدرج، بجانب أن علم التحنيط أذهل العالم أجمع، وسيتم الإعلان عن اكتشاف بعض الأدوات والمواد التي استخدمها المصري القديم في التحنيط.

وسبق وأعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن إطلاق برنامج تدريبي عبر شبكة المعلومات الدولية، وذلك لتعريف وكلاء السياحة والسفر بالأسواق المستهدفة بـ المعالم السياحية المصرية والمعالم الأثرية، وأيضا مناطق الجذب السياحي، وكل ما يخص السائح من معلومات عن مصر.

وأضافت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في بيان لها، أن الهيئة تطلق الأيام القليلة القادمة برنامجا تدريبيا لوكلاء السياحة والسفر بالسوق البريطاني، والذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة.