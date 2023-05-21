وزير السياحة: إخضاع المنطقة المحيطة بهرم سيلا وفج الجاموس لقانون حماية الآثار

أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قرارا رقم 101 لسنة 2023، نصت مادته الأولى على إخضاع المنطقة المحيطة بمنطقتي آثار هرم سيلا وفج الجاموس الكائنة بناحية قرية الصالحية بمحافظة الفيوم البالغ مساحتها "607 ف، و20 ط، و23.5 س"، والموضحة الحدود والمعالم والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم، الأحد.

يذكر أن المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمتبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، تنص على أنه لا يجوز منح تراخيص بناء فى المواقع والأراضي الأثرية.

