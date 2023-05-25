عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطلق: بحاول أديها قايمتها بس هي عايزة تحبسني وخلاص.. فيديو

الطلاق
الطلاق

أكد محمد سيد، أحد المتضررين من القائمة الزوجية،  أنه حدث مشكلة مع زوجتى وبعتلهم حكما من اهلي لمعرفة طلبات زوجتي وأهلها، ولكني لم أجد منهم أي استجابة وشغالين قضايا رغم أنه لدي رغبة في عودتها.

 

وقال محمد سيد، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن أنا أعمل في مجال المقاولات، معلقا و"جالي ناس من المباحث وكشفوا على البطاقة وفوجئت بحكم تبديد قايمة".

 

وتابع أحد المتضررين من القائمة الزوجية، أن قمت بعمل استئناف بكل درجات التقاضي في المحكمة إلى أن حصلت على حكم إيقاف تنفيذ.

 

عايزة تحبسني وخلاص 

وأشار محمد سيد إلى أنه "أنا عايزها تستلم قايمتها بس هي عايزة تحبسني وخلاص".

القائمة الزوجية برنامج “ساعة زمن مايا الشربيني استئناف المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط.. تفاصيل

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

إعلان عاجل من رئيس أذربيجان بشأن توقيع اتفاق سلام دائم مع أرمينيا

ترشيحاتنا

مناوشة في موسكو.. اشتباك بين رئيس وزراء أرمينيا وزعيم أذربيجان بسبب مصطلح

ذكريات سيئة .. ماذا يفعل الأهلي مع صفارة تيسيما في نهائي إفريقيا؟

إذا كانت بدعة فنعمت.. عمر هاشم يكشف فضل الاجتماع للصلاة على النبي غدًا

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

تفشٍ مرعب.. الصين تستعد لكارثة جديدة بسبب فيروس كورونا

شاب مصاب بشلل نصفي يتمكن من المشي بفضل تقنية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ