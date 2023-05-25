مطلق: بحاول أديها قايمتها بس هي عايزة تحبسني وخلاص.. فيديو

أكد محمد سيد، أحد المتضررين من القائمة الزوجية، أنه حدث مشكلة مع زوجتى وبعتلهم حكما من اهلي لمعرفة طلبات زوجتي وأهلها، ولكني لم أجد منهم أي استجابة وشغالين قضايا رغم أنه لدي رغبة في عودتها.

وقال محمد سيد، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن أنا أعمل في مجال المقاولات، معلقا و"جالي ناس من المباحث وكشفوا على البطاقة وفوجئت بحكم تبديد قايمة".

وتابع أحد المتضررين من القائمة الزوجية، أن قمت بعمل استئناف بكل درجات التقاضي في المحكمة إلى أن حصلت على حكم إيقاف تنفيذ.

عايزة تحبسني وخلاص

وأشار محمد سيد إلى أنه "أنا عايزها تستلم قايمتها بس هي عايزة تحبسني وخلاص".