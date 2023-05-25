عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد نتيجة الصف الأول والثاني بالثانوية الفنية بمدرسة مياه البحيرة

صدى البلد

اعتمد المهندس  محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، نتيجة الطلاب للصف الأول والثانى للعام الدراسى 2022 /2023 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، وذلك بعد الانتهاء من كافة  اعمال التصحيح لطلاب محافظات البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية.

وقال نشأت، في بيان، إن مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم تأسيسها في عام 2009 ويتم اختيار أفضل النماذج والكفاءات من المعلمين والمهندسين والكيميائيين للقيام بعمليات التدريس للطلاب كما أن المدرسة تضم أوائل الشهادات الإعداديه بعد إجراء الاختبارات اللازمة لقبولهم، وتخرج من المدرسة 10 دفعات يكون من بينهم سنويا طلاب يحصلون على مراكز أوائل على مستوى الجمهورية، والعام قبل الماضي حصل 10 طلاب على المراكز الأولي على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019 - 2020 للدبلومات الفنيه الصناعية.

وأشار إلى أن جميع الطلاب الخريجين يتم التعاقد معهم فور إعلان نتائجهم بالمحافظات المختلفة، والمدارس تعد إحدى الأدوات الهامة للاستثمار فى الإنسان، وإخراج أجيال من الكوادر الشابة المدربة والمتخصصة، للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

IMG-20230525-WA0007
IMG-20230525-WA0007
IMG-20230525-WA0003
IMG-20230525-WA0003
IMG-20230525-WA0004
IMG-20230525-WA0004
IMG-20230525-WA0005
IMG-20230525-WA0005
IMG-20230525-WA0006
IMG-20230525-WA0006
IMG-20230525-WA0002
IMG-20230525-WA0002
IMG-20230525-WA0000
IMG-20230525-WA0000
المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد سعيد نشأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة محمد سعيد نشأت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

ترشيحاتنا

تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

الوطنية للإعلام: انطلاق الفضائية المصرية الموجهة لأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ