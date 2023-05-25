اعتماد نتيجة الصف الأول والثاني بالثانوية الفنية بمدرسة مياه البحيرة

اعتمد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، نتيجة الطلاب للصف الأول والثانى للعام الدراسى 2022 /2023 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، وذلك بعد الانتهاء من كافة اعمال التصحيح لطلاب محافظات البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية.

وقال نشأت، في بيان، إن مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم تأسيسها في عام 2009 ويتم اختيار أفضل النماذج والكفاءات من المعلمين والمهندسين والكيميائيين للقيام بعمليات التدريس للطلاب كما أن المدرسة تضم أوائل الشهادات الإعداديه بعد إجراء الاختبارات اللازمة لقبولهم، وتخرج من المدرسة 10 دفعات يكون من بينهم سنويا طلاب يحصلون على مراكز أوائل على مستوى الجمهورية، والعام قبل الماضي حصل 10 طلاب على المراكز الأولي على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019 - 2020 للدبلومات الفنيه الصناعية.

وأشار إلى أن جميع الطلاب الخريجين يتم التعاقد معهم فور إعلان نتائجهم بالمحافظات المختلفة، والمدارس تعد إحدى الأدوات الهامة للاستثمار فى الإنسان، وإخراج أجيال من الكوادر الشابة المدربة والمتخصصة، للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

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