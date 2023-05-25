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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة الجمعة.. ثوابه كبير ومن أفضل وسائل التقرب إلى الله

ليلة الجمعة
ليلة الجمعة

دعاء ليلة الجمعة له فضل كبير يستحب لكل مسلم أن يسعى لاستغلال ليلة الجمعة في فعل الطاعات بكل طريقة ممكنة من الدعاء والصلاة والذكر والصلاة على النبي.


ليلة الجمعة من الليالي الخاصة التي يستجيب الله فيها لدعاء عباده، لأن ليلة الجمعة لها فضل كبير منها أنه من مات في ليلة الجمعة فقد وقاه الله فتنة القبر، وليلة الجمعة هي ليلة مميزة اختصها الله بخلق سيدنا آدم، وفيها تقوم الساعة، وورد في السنة النبوية في فضل ليلة الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة).


دعاء ليلة الجمعة مكتوب 
دعاء ليلة الجمعة هي أفضل أيام الأسبوع، وله مكانة جليلة في قلوب المسلمين وطابع خاص في نفوسهم، فضله الله بصلاة الجمعة والتي هي من أفضل الصلوات وأعظمها وأجلها في الإسلام، لذلك دعاء ليلة الجمعة مكتوب في هذا اليوم لا بد أن نقدم له قدر كبير، ونقول في دعاء ليلة الجمعة مكتوب:
-اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شي، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، فيا رب اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وأقض عنا برحمتك شر ما قضيت.


- اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، فأنت على كل شيء قدير.
- ويستحب في دعاء ليلة الجمعة مكتوب  أن يقول المسلم اللهم اغفر لجميع المسلمين الحي والميت وأدخلهم الجنة، وأجرهم من عذابك والنار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وييسر لنا أمورنا، وأدخلنا الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، اللهم لك الحمد، لا إله الا أنت الملك الحق المبين، اللهم صلي على رسولك ونبيك سيد المرسلين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.
- اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
- اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا، اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظل إلا ظلّك.
- سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك تلك الكلمات هي الأفضل في دعاء ليلة الجمعة مكتوب 
- اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.
- اللهم أقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم لا هادى لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت.
- اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مرضانا، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً.


دعاء ليلة الجمعة مستجاب 
يعتبر دعاء ليلة الجمعة مستجاب، حيث خص الله لها ساعة يستجاب فيها الدعاء، فينشغل العبد طول يوم الجمعة بالدعاء والتضرع والصلاة على النبي، وكذلك الإلحاح عند ذكر الله ودعائه في دعاء ليلة الجمعة مستجاب، ومن الأدعية التي نقولها في دعاء ليلة الجمعة مستجاب: 
- اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض
- يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم.
- ونقول في دعاء ليلة الجمعة مستجاب اللهم في هذا الشهر العظيم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا يا رب لذة النظر لوجهك الكريم، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلِين، وارزقنا حبك وحب من يحبك، ورحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك.
- اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.


ويستحب أيضا في دعاء ليلة الجمعة مستجاب  اللهم إني أسألك تفريجاً لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفائًا لكل مريض، وغفرانا لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج، اللهم اجعلها جمعة تتبدل فيها ذنوبنا حسنات وتمحو لنا فيها الذنوب وتقيلنا العثرات.
- اللهم مددت يدي إليك، وعظمت رغبتي فيما عندك، فاقبل يا رب توبتي وارحم ضعفي، واغفر لي خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيب، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وإنك على كل شيء قدير.
- اللهم ارزقني الشوق إلى لقائك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، وأظلنا يا رب تحت ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه.


-أسألك يا الله في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلوا بها حزني، وتبيض بها وجهي، وتجمع بها شملي، يا رب العالمين.
- اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، واقض عنا شر ما قضيت، يا رب لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.
- اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، وأسألك يا رب يا فارج الهم، ويا مجيب دعوة المضطرين، أن تجعلني في هذا اليوم المبارك من الشاكرين الذاكرين لك.
- ومن الكلمات التي نستغلها في دعاء ليلة الجمعة مستجاب خاصة في الساعات الأخيرة سبحانك ربي إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله إلهنا وإله آباؤنا من قبلنا، بيدك الخير كله وبيدك المصير، سبحانك يا الله خضوعاً لعظمتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا، ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد.
 

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