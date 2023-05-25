انتقد قراء صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تصريحات نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بشأن نية كييف الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي إن "مهمتنا ذات الأولوية هي تدمير القائد الذي يعطي لشعبه الأمر بالهجوم".

وكتب أحد المستخدمين: "وهكذا ستغرقنا أوكرانيا في الحرب العالمية الثالثة مع روسيا والصين. أوقفوا هذا العار الآن".

وأضاف آخر: "في كل مرة قالت فيها وسائل الإعلام الغربية وأوكرانيا إنهم لا يخططون لقتل بوتين، كانت مجرد كذبة. أوكرانيا، في الواقع، قد انتهت إذا حاولت القيام بذلك".

وكتب آخر: "السياسيون من حكومتنا سيكونون أيضًا على قائمة الأولويات هذه إذا قرروا أنهم لا يستطيعون إرسال أسلحة إلى كييف بعد الآن؟”.

وأضاف آخر: "مع مثل هذه التهديدات، لو كنت بوتين، سأكون أول من يزيل زيلينسكي".

وكتب آخر: "حسنًا، هذا يعني أن زيلينسكي ينتظر هذا أيضًا. من الأفضل له أن ينظر حوله الآن“.