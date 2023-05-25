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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

صدى البلد

هناك العديد من الجوانب التي تختلف بسبب التغيرات البيولوجية والفسيولوجية. 

ليست كل مشكلة صحية هي نفسها للجميع. يؤثر الربو والتهاب الشعب الهوائية وحتى الغدة الدرقية على النساء بشكل مختلف. 

تصيب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) ملايين النساء في جميع أنحاء العالم.

 إنها حالة هرمونية معقدة تؤثر على الجهاز التناسلي ، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ، وارتفاع مستويات الأندروجينات (هرمونات الذكورة) ، وأعراض أخرى مختلفة. في حين أن الحالة تؤثر في المقام الأول على الجهاز التناسلي ، فإن آثارها تمتد إلى ما وراء أمراض النساء ، مما يؤثر على صحة التمثيل الغذائي والرفاهية العامة.

التعايش مع متلازمة تكيس المبايض ليس بهذه البساطة.

 هناك العديد من التعديلات على نمط الحياة التي يجب إجراؤها من الروتين إلى النظام الغذائي. والغدة الدرقية لها أيضًا معادلة معقدة مع متلازمة تكيس المبايض.  

 

 تشخيص الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض ، يميل الأطباء أيضًا إلى التحقق من نشاط الغدة الدرقية ومستويات البرولاكتين.

طرق إدارة متلازمة تكيس المبايض والغدة الدرقية
يقترح بعض الأطباء العلاج بالهرمونات البديلة لذلك
تحسين أنماط النوم وتحديد جدول نوم مناسب
حافظ على وزن صحي للجسم بالتوافق مع مؤشر كتلة جسمك
تناول المزيد من الأطعمة الكاملة التي تقلل من تناولها إذا تم تناولها
اشرب الكثير من الماء.
التمرين المنتظم هو المفتاح لنمط حياة صحي
هل يمكن أن تكون أعراض الغدة الدرقية مربكة مثل الغدة الدرقية؟ نعم يستطيعون. كلاهما يسبب ترقق الشعر ، وعدم انتظام الدورة الشهرية ، ومشاكل في الوزن وما إلى ذلك. من الأفضل استشارة الطبيب للحصول على تشخيص أفضل وتحديد مسار العمل.

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