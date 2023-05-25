محمد موسى يكشف آخر تطورات "خناقة" إمام عاشور داخل مول في أكتوبر

كشف الإعلامي محمد موسى، آخر تطورات مشاجر أمام عاشور لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، داخل مول شهير بمنطقة الشيخ زايد مع شابين من الخليح.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن اللاعب رفقة زوجته لقضاء وقت ترفيهي سويا، وبعد الانتهاء من وجبة العشاء أخبرته زوجته أنها تريد التسوق داخل المول، وفوجئت بشخصين يحملان جنسية إحدى الدول ظنت أنهما يحاولان معاكستها أو مضايقتها، الأمر الذي جعلها تستعين بزوجها الذي حضر على الفور ونشبت مشادة كلامية بينهم واعتديا عليه بالسب والقذف، ثم تطورت لمشاجرة وتطاول بالأيدي، على إثرها أبلغ اللاعب قسم شرطة ثان الشيخ زايد.



وأشار إلى أن رجال مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، اصطحبت الطرفين إلى القسم، وهناك تدخل أحد الأطراف للصلح بينهما واعتذر الشخصان للاعب وزوجته، وانتهت بالصلح فيما بينهم.

