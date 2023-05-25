إبراهيم عيسى: مصر أنقذت نفسها في 30 يونيو من الإخوان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإخوان لو أكملوا في الحكم لسيطروا على الاقتصاد المصري والدولة بأكملها، قائلا "كل المحلات وشركات الدولة كان هيسيطر عليها الإخوان.. ورأس المال الإخواني كان هيسيطر على الاقتصاد".

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مصر أنقذت نفسها في ثورة يونيو من الإخوان، متابعًا: "كان هيبقى سيطرة للإسلام السياسي على كافة القطاعات على أي مكان والقضاء والشرطة المصرية".

وتابع: كنا هنشوف نفس اللي في أفغانستان وسودان البشير هيتكرر مع مصر، المجتمع المصري بحسه التاريخي خرج في 30 يونيه وأنقذ نفسه، مشددًا على أن الديمقراطية ليست قاصرة على إجراء الانتخابات.

واستكمل: "الشعب المصري وأجهزة الدولة كانت متيقظة ومتفهمة ومدركة أن الإسلام السياسي يعصف بوجود مصر ومدنيتها".

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