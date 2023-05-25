جامعة حلوان تكشف تفاصيل إجراء عملية قسطرة مخية تشخيصية بمستشفى بدر

تحقق المستشفيات الجامعية نجاحات يومية، وتعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم كافة المساعدات الطبية، ومن الجراحات الهامة التي تم تنفيذها بمستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان خلال الفترة الأخيرة : إجراء قسطرة مخية تشخيصية.

حيث نجح فريق طبى بقسم المخ والأعصاب والطب النفسي بمستشفى بدر الجامعي، التابعة لكلية الطب جامعة حلوان، في إجراء قسطرة مخية تشخيصية لمريضة تبلغ 38 عاما بعج معاناة من اضطرابات بالشرايين الطرفية.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى القسطرة التشخيصية الدكتور علي أبو المعاطى أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي والدكتور إيهاب مصطفى والدكتور عبد الرحمن نصار، وبدعم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وائل عمر والدكتور محمد فاضل والدكتور محمد العوام.

وقد كشف القائمين علي العملية انه أجريت القسطرة المخية التشخيصية لمريضة تبلغ 38 سنة، وسبق أن ركبت صماما ميتراليا معدنيا بالقلب ودعامات بالشريانين الحرقفيين ما فوق الشريان الفخذى، وذلك لمعانتها من اضطرابات بالشرايين الطرفية، وقد بدأ ظهور أعراض قصور بالدورة الدموية المخية فى صورة نوبات دوار ما استلزم إجراء قسطرة مخية تشخيصية، حيث اظهرت القسطرة التشخيصية التى أجريت ضيق بالشريان المخى الأوسطى ما يلزم التخطيط لعمل قسطرة علاجية.