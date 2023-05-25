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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب: مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة يحقق 5 مليارات جنيه حسب بيانات المالية

صدى البلد

أكد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن تعديل مشروع قانون ضريبة الدمغة كان عليه غضب كبير من النواب منذ عام ونصف، وتم رفضه وهو شيء إيجابي لمجلس النواب وعاد للحكومة مرة أخرى.

 

وأشار "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحكومة أعادته وقدمته مرة أخرى بعد حذف من مشروع القانون 18 بند، مؤكدًا أنه من شهرين تقدم وزارة المالية بإعفاءات لعدد من الصناعات وكان في طريق لإلغاء مشروع القانون، إلا أننا تفاجأنا بتقديمه مرة أخرى.

 

وأضاف أن مشروع زيادة رسوم على الدماغات سيتم عرضه على البرلمان يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنه يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددًا على أنه سيكون هناك زيادة على عدد من السلع الذي لها علاقة بالأجهزة الكهربائية والحرارية وعدد من السلع التي يستهلكها الطبقة العليا.

 

وتابع: هذه الزيادات على الدمغات سيعقبها زيادة في الأسعار ويستهدف بعض السلع وتؤثر على السلع الأخرى، مشددًا على أن الحكومة ردت على أسباب تقديم هذا القانون بأنه لن يؤثر على أسعار المنتجات والحكومة تريد زيادة مواردها.



ونوة بأن وزارة المالية أكدت أن هذا القانون يأتي بموارد 5 مليارات جنيه، متابعًا: "تطبيق رسوم السفر والمقدرة بـ100 جنيه لن يدفعها المصريون المسافرون وهي على الأجانب فقط"، مشددًا على أن الحكومة لا بد من خلال القوانين أن تتفاعل مع الطبيعة بالشكل الذي يحتاجه المواطن.

https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

الخطة والموازنة إبراهيم عيسى النائب عبدالمنعم إمام الموازنة بمجلس النواب أمين سر لجنة الخطة والموازنة

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